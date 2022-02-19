Министр обороны Украины уверен: «вторжения» России в ближайшие дни не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться «завтра-послезавтра». Об этом Резников сказал в эфире украинского телеканала «1+1».

«По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет», - приводит Украинская правда слова Резникова.