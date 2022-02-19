Анонсирован разговор Эрдогана с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по преодолению напряженности между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече лидеров России и Украины на самом деле является самым важным и самым конкретным предложением по преодолению этого кризиса. Попытки нашего президента сделать это продолжаются. Во время нашего недавнего визита в Украину вопрос обсуждался с господином Зеленским. Точно так же президент Эрдоган поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с господином Путиным. В ближайшие дни будет еще один телефонный звонок. Стороны обсудят этот вопрос», – приводит слова Калына телеканал A Haber, сообщает РИА Новости.