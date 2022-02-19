Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 23:02

Двадцать три года назад, 16 февраля 1999 года в Ташкенте произошла серия взрывов, в терактах погибли, по официальной версии, 13 человек, пострадали более ста. Некоторые обстоятельства этой трагедии остаются невыясненными до сих пор и вызывают споры в Узбекистане. Тот февральский день в узбекистанской столице начинался обычно. Ничто не предвещало масштабной трагедии, хотя для страны время было весьма непростым: пылал в гражданской войне соседний Таджикистан, в Афганистане правили талибы, предоставившие убежище боевикам вооруженной узбекской оппозиции. Поднимало голову и стремительно формирующееся исламистское подполье – Узбекистан был потрясен событиями декабря 1997 года, когда в Наманганской области были убиты несколько сотрудников милиции и обезглавлены два человека, один из которых был чиновником местной администрации. Тревогой была пропитана атмосфера – но действительность превзошла все ожидания…

Взорванная столица Первый взрыв раздался в 10:40 на улице Юсуфа Хос Хожиба возле здания МВД, где взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль ЗАЗ-968М. Но, как выяснилось, он был отвлекающим. Поскольку цель у террористов была другая. Примерно в это же время прямо на главной площади Ташкента, площади Независимости – перед зданием правительства – завязалась перестрелка между сотрудниками охраны президента и возникшими словно ниоткуда боевиками. И в 10:55 гремит второй взрыв, в непосредственной близости от станции метро «Площадь Мустакиллик» и одного из зданий Кабинета министров. А через три минуты – третий, на этот раз недалеко от входа в основное здание Кабинета министров, где должно было состояться заседание правительства – и куда ехал в это время первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Вот как произошедшее описывает телохранитель первого президента Узбекистана Усмон Бердимуратов: «Когда до здания оставалось около 130 метров, прямо на наших глазах произошел взрыв, в воздух взлетели какие-то предметы и детали от автомобиля. Я развернул машину, чтобы вернуться в аппарат президента. Хотя от места теракта это здание находилось в 600-700 метрах, там тоже от взрыва вылетели стекла… Ислам Абдуганиевич принял решение вернуться в Кабинет Министров, около которого произошел взрыв... Подъехав к зданию, мы увидели огромную воронку, образовавшуюся от взрыва машины, начиненной взрывчатым веществом, людей, раненных осколками разбитых взрывной волной стекол, частично разрушенные здания. На улицу выбегали испуганные, растерянные люди. Ислам Абдуганиевич подошел к ним и сказал: "Не волнуйтесь. Мы справимся с этим испытанием...» А взрывы продолжались. В 11:20 рванул заминированный автомобиль у самого высокого здания Ташкента – Национального банка Узбекистана. Пятый взрыв произошел ровно в полдень, в частном доме по улице Абдуллы Каххара в Яккасарайском районе. Ташкент застыл в шоке. На улицах появились танки и бронетранспортеры, метро было закрыто, а люди бросали работу и спешили в школы и детские сады, чтобы забрать оттуда детей… Заседание правительства в тот день все равно состоялось, и Ислам Каримов на нем все-таки выступил. Правда – уже не по повестке.

Узбекистан «до» и «после» Понятно, что после взрывов в столице Узбекистан уже не мог остаться прежним. Выступая в тот день, Ислам Каримов, обычно выдержанный, не мог сдержать эмоций – он заявил, что для поимки террористов все средства хороши. А по поводу тех организаторов терактов, кто успел бежать из страны, президент определил, что ответ вместо них будут держать их отцы. Узбекистан изрядно «подморозило» в плане свобод, развернулись масштабные репрессии в отношении тех, кого подозревали в терроризме и пособничестве террористам. На скамье подсудимых оказалось 22 человека, шестеро из которых были приговорены к смертной казни, остальные – получили солидные сроки заключения. И было бы странным, если это не превратило взрывы 16 февраля в глазах горстки либеральных граждан и независимых журналистов в событие более чем спорное. Они до сих пор утверждают, что «после» – это деградация гражданского общества, усиливающийся с каждым годом тоталитаризм и увеличение закрытости Узбекистана от внешнего мира. Было бы верхом наивности утверждать, что в подобных заявлениях есть доля истины, и, по всей видимости, немалая. Как никогда не возьмусь утверждать, что все арестованные и осужденные в тот период были безусловно виновны, что признают теперь и власти Узбекистана, освободив и Мухаммада Бекжана, и оправдав пятерых осужденных, которых обвинили по статье «бездействие власти» после серии терактов 16 февраля Но было и другое. «До» – это время, когда имамы приходили в какую-нибудь строительную контору и бесплатно получали, например, строительную технику для строительства мечети. Когда они в проповедях несли все, что им заблагорассудится, откровенно пропагандируя ваххабизм. Когда в открытую говорилось – «Нам не нужны армия и спецслужбы». «После» – поняли и необходимость армии, и контроля над мечетями. А главное, что демократия западного типа – это не совсем то, что нужно Узбекистану.

Но власти и силовики уже вошли в раж – «подморозка» страны не только серьезно проредила социальную базу исламистов, но и остановила процесс формирования гражданского общества, затормозила социально-экономическое развитие страны, что сейчас и пытается исправить Шавкат Мирзиёев и его команда. Версии произошедшего Вокруг 16 февраля к сегодняшнему дню сформировался целый пакет версий, что называется – на любой вкус. Традиционно, меньше всего доверяют официальной версии о том, что за терактами в Ташкенте стояло Исламское движение Узбекистана (ИДУ) – но, положа руку на сердце, такова судьба всех официальных версий по резонансным делам, от убийства Джона Кеннеди до атаки на «Башни-близнецы». Оппозиция утверждает, что взрывы были осуществлены спецслужбами Узбекистана для того, чтобы репрессировать эту самую оппозицию и обеспечить несменяемость Ислама Каримова. Они опираются на заявление Зайниддина Аскарова, одного из тех 22 человек, кто были первыми осужденными за февральские взрывы. В 2003 году, находившийся в «Таштюрьме» Аскаров сообщил прибывшим туда журналистам, что настоящими организаторами ташкентских взрывов были несколько молодых мусульман – сторонников похищенного узбекскими спецслужбами и бесследно исчезнувшего в августе 1995 года из ташкентского аэропорта авторитетного исламского теолога Абдували кори Мирзаева. Якобы не добившись от властей ответа о судьбе Мирзаева, группа молодых мусульман во главе с Муродиллой Казиевым решила физически ликвидировать президента Узбекистана Ислама Каримова. Они разработали план покушения на Каримова. Об этом узнал лидер ИДУ Тахир Юлдаш и послал в Узбекистан своего представителя Бахрома Абдуллаева с целью остановить группу Казиева. По словам Аскарова, Тахир Юлдаш опасался, что попытка покушения на жизнь Ислама Каримова повредит осуществлению его плана военного вторжения в Узбекистан.

Однако Бахром Абдуллаев не смог выполнить поручение Юлдаша: он был задержан на границе Туркменистана и передан узбекским спецслужбам. По неподтвержденным данным, во время допросов в подвале спецслужб Абдуллаев предупредил руководство СНБ о будущих взрывах. Однако эта информация будто бы не встревожила узбекские власти, которые, якобы, решили не предотвращать теракты, чтобы затем использовать их в своих целях, а именно – для ужесточения режима. Есть и другая версия: о том, что за взрывами стоят представители Самаркандско-Джизакского кланового тандема, который Ислам Каримов в те годы зачищал, безжалостно снимая «зажравшихся» представителей региональных элит. Есть и еще одна: теракты были организованы узбекистанским МВД - против СНБ. Дескать, в недрах МВД созрел план того, как отодвинуть СНБ от кормушки, и продемонстрировать президенту Каримову, что чекисты проспали теракты, были не готовы к отражению нападения – а МВД сплошные красавцы. И это еще не все - причастности к взрывам обвиняли и Москву, и Анкару, и Душанбе, и фундаменталистов Ферганской долины, и, конечно же, США. В пользу каждой из всех существующих версий приводится масса аргументов разной степени убедительности. Но полной картины нет ни у кого…