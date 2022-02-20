Военные США и Польши начали учения около границы Украины

Польские военные начали совместные учения с военнослужащими из США на юго-востоке Польши, где проходит граница республики с Украиной, заявил в своем Twitter-аккаунте польский министр обороны Мариуш Блащак.

«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии (армии США)», – цитирует его РИА Новости.

В рамках договоренностей с НАТО и двусторонних соглашений с США в Польше сейчас расквартированы около 5 тыс. американских солдат. Еще 4,7 тыс. военных прибыли в страну в качестве дополнительных сил «в связи с угрозой безопасности в нашем регионе», сообщало ранее Минобороны Польши.