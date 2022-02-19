Байден провел заседание Совета нацбезопасности по Украине

Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Джозеф Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военной мощи России на границах Украины", - говорится в сообщении.

Детали заседания в сообщении Белого дома не приводятся.

В заседаниях Совета национальной безопасности США помимо президента принимают участие, в частности, вице-президент, госсекретарь США, глава Пентагона.

О планах проведения заседания сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что "Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией в Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий".