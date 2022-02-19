ОБСЕ заявила о применении тяжелых вооружений в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала применение в Донбассе тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщила в своем Twitter генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Политик написала, что применение тяжелых вооружений "привело к быстрому увеличению количества сообщений о разрушениях и жертвах", передает Дойче велле.

Шмид призвала стороны конфликта вывести тяжелые вооружения из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защищать мирных жителей.