Байден 15 минут секретно говорил с Макроном

Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Разговор по защищенной связи президента Байдена с президентом Франции Макроном завершился в 16:02 по времени восточного побережья США", - отметил он.

Беседа продолжалась 15 минут, уточнил пресс-пул Белого дома. "Они обсудили текущее дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию в ответ на наращивание российских сил на границах Украины", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой, которое цитирует ТАСС.

Агентство France-Presse сообщало ранее в воскресенье, что Макрон намерен поговорить с Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее в этот же день с Макроном говорил по телефону президент РФ Владимир Путин.