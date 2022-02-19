Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 04:28

Haqqin.az уже писал, что одной из главных причин нагнетания военно-политической ситуации вокруг Украины является продолжающийся более двадцати лет газовый конфликт между Москвой, Киевом и Брюсселем. Примерно такая же ситуация, но со значительно большим количеством глобальных и региональных игроков назревает сегодня в Восточном Средиземноморье. Долгое время Израиль, Кипр и Греция при участии Египта вынашивали проект строительства газопровода EastMed – от участия в разработке спорных месторождений до маршрута трубопровода – для экспорта «голубого топлива» на рынки Европы. При этом его участники не скрывали, что разрабатывают новый маршрут экспорта газа в обход Турции, что, естественно, не могло не раздражать Анкару. В восточно-средиземноморский газопровод Израиль – Кипр – Греция протяженностью 1,9 тысячи километров и проектной мощностью в 10 миллиардов кубометров ежегодно, который задумывался для поставок газа с израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу, планировалось инвестировать шесть миллиардов евро.

Однако не так давно строительство EastMed столкнулось с серьезной проблемой – США, неожиданно для всех участников консорциума, отказались от поддержки этого проекта, похоронив его тем самым еще до фактического рождения. Следует отметить, что отказ поддержать проект EastMed Вашингтон мотивировал, главным образом, экологическими причинами, а также довольно расплывчатой оценкой финансовых экспертов об отсутствии в нем экономической и коммерческой рентабельности. Что же касается еще одной существенной причины, то ее озвучил Госдепартамент США, официально заявивший, что реализация данного проекта может обострить отношения между Турцией и Грецией и таким образом спровоцировать очередной кризис на Ближнем Востоке. Анкара эту новость, естественно, встретила с радостью, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, тонко оценив ситуацию, не стал говорить о геополитических аспектах решения Вашингтона и сконцентрировался на экономике, подчеркнув, что газ с месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через территорию Турции. «Этот проект (газопровод EastMed – ред.) абсолютно нереализуем, - заявил Эрдоган. – Его изучили и увидели, что в нем нет позитивных моментов. Такой масштабный проект (доставка газа из Восточного Средиземноморья в Европу) не может быть реализован без участия Турции, это очевидно. Если газ пойдет оттуда в Европу, то оптимальный маршрут – только через Турцию».

Но вскоре после этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, заявив в Страсбурге, что Турция по-прежнему придерживается агрессивной политики в отношении Греции, косвенно призвал Евросоюз ударить по Анкаре санкциями. Еще дальше пошел президент Кипра Никос Анастасиадис, открыто выразивший недовольство Никосии позицией Белого дома, который при Дональде Трампе всецело поддерживал проект EastMed и даже дал на сей счет определенные обязательства, а при Джо Байдене развернулся на 180 градусов. В ответ из Вашингтона последовало сдержанное объяснение, что причиной столь резкой смены позиции стали не только экология и ущемление экономических интересов Турции, но и, прежде всего, финансовая несостоятельность самого проекта EastMed, вследствие чего США решили сконцентрировать внимание на электрических интерконнекторах, которые поддерживаются как газом, так и возобновляемыми источниками энергии. В отличие от США, Евросоюз, который активно поддерживает греко-израильско-кипрский альянс, уже выделил 657 миллионов евро на строительство подводного электрокабеля мощностью 2000 МВт, который соединит энергосистемы Израиля, Кипра и Греции. Добавим к этому, что еще в октябре прошлого года Израиль, Кипр и Греция подписали соглашение об ускорении технических работ по прокладке электрокабеля, названного «Интерконнектором Евразия», сооружение первой фазы которого должно завершиться к 2025 году. Взвешивая все «за» и «против» по вопросу перспектив строительства газопровода Израиль – Кипр – Греция, склоняешься к выводу, что позиция США с высокой степенью вероятности ставит крест на проект EastMed в его первоначальном виде. Также не исключено, что распадется и консорциум стран-участниц, что подтверждает недавнее заявление президента Никоса Анастасиадиса об альтернативных поставках кипрского газа на внешние рынки и, в частности, на египетские перерабатывающие заводы, где он будет сжижаться для последующего экспорта морем.

И все это, обратим внимание читателей, делается принципиально в обход Турции. Ну чем не российско-украинский сценарий? И хотя масштабы и градус газового конфликта на юго-восточном стыке Европы и Ближнего Востока пока значительно уступают украинскому кризису, чему во много способствовало открытие Турцией новых газовых месторождений в Черном море и ощутимое снижение ее зависимости от импорта «голубого топлива», вряд ли Анкара без боя уступит свои позиции в Восточном Средиземноморье. В этом плане многое должно проясниться в ходе намеченного на 9-10 марта визита президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию. Правда, до Анкары израильский президент должен посетить Никосию и Афины, где от него ждут официальных подтверждений приверженности еврейского государства ранее достигнутым соглашениям по проекту EastMed.