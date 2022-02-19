Французские СМИ узнали, что Макрон и Путин дважды созванивались за день

Президент Франции Эммануэль Макрон дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье. Об этом сообщил в ночь на понедельник телеканал BFM.

По его данным, второй разговор длился один час. Подробности повторной беседы не приводятся.

Первый телефонный разговор президентов России и Франции состоялся утром 20 февраля и продолжался 1 час 45 минут, напоминает ТАСС. После переговоров с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Их разговор продлился полчаса. После Зеленского Макрон в воскресенье вечером провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.