Макрон предложил провести саммит Путина и Байдена. Они согласились
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил Елисейский дворец.
Стороны приняли предложение. Саммит пройдет только при условии, что Россия не нападет на Украину.
Подготовку саммита должны обеспечить глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент Франции также предложил провести после саммита встречу со всеми заинтересованными сторонами по теме безопасности в Европе.