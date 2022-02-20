В местных СМИ распространилась информация о том, что перед убийством из-за шума соседи пытались открыть дверь дома, где происходили события, но не смогли этого сделать и сообщили о факте в полицию. По информации, прибывшие на место полицейские не стали входить в дом, заявив, что «это семейный конфликт».

В связи с этим МВД Азербайджана проводит служебную проверку по факту убийства 20 февраля женщины и двух ее малолетних детей в Низаминском районе Баку. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, установлен и задержан Ахад Алиев, подозреваемый в убийстве. МВД также проводит служебную проверку в связи с данным преступлением. Если в ходе проверки будет выявлено бездействие или халатность сотрудников полиции, министерство незамедлительно примет соответствующие меры, сказал Захидов.