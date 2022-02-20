Заявление МВД в связи с тройным убийством в Баку обновлено
В местных СМИ распространилась информация о том, что перед убийством из-за шума соседи пытались открыть дверь дома, где происходили события, но не смогли этого сделать и сообщили о факте в полицию. По информации, прибывшие на место полицейские не стали входить в дом, заявив, что «это семейный конфликт».
В связи с этим МВД Азербайджана проводит служебную проверку по факту убийства 20 февраля женщины и двух ее малолетних детей в Низаминском районе Баку. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.
По его словам, установлен и задержан Ахад Алиев, подозреваемый в убийстве. МВД также проводит служебную проверку в связи с данным преступлением. Если в ходе проверки будет выявлено бездействие или халатность сотрудников полиции, министерство незамедлительно примет соответствующие меры, сказал Захидов.
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Днем 20 февраля в Низаминском районе Баку были убиты Гюльнар Гараханова (1983 г.р.) и ее дети - Ламия (2008 г.р.) и Атахан (2011 г.р.). Подозреваемый в убийстве женщины и ее несовершеннолетних детей задержан.
Как сообщил местным СМИ начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов, правоохранители провели интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности убийцы и привлечению его к следствию.
"Буквально час назад по подозрению в совершении преступления задержан Ахад Алиев (1981 г.р.). По предварительной информации, он является мужем сестры убитой Гюльнар Гарахановой и преступление совершил из корыстных побуждений. В качестве вещественного доказательства у А.Алиева изъяты 20 000 манатов, которые он украл из дома погибшей", - сказал Э.Захидов.