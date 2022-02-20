В результате крушения истребителя в Тебризе погибли 3 человека, передает Tasnim.

Сообщается, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.

Отмечается, что два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался. Предположительно, пилот не катапультировался и до последнего момента пытался вывести самолет за пределы жилых районов.