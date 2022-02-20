В Тебризе разбился военный самолет: есть погибшие обновлено; фото; видео
В результате крушения истребителя в Тебризе погибли 3 человека, передает Tasnim.
Сообщается, что учебный самолет иранских ВС упал вблизи одной из городских школ, которая была закрыта - из учеников никто не пострадал.
Отмечается, что два пилота погибли, еще один человек, который находился в своем автомобиле, скончался. Предположительно, пилот не катапультировался и до последнего момента пытался вывести самолет за пределы жилых районов.
* * * 10:32
Самолет ВВС Ирана разбился в районе расположенного на северо-западе страны города Тебриз, сообщает агентство Tasnim.
Самолет упал неподалеку от спортивного комплекса на бульваре Монджам в черте города.
Информация о жертвах не приводится. Причины происшествия не уточняются.
A military airplane crashed in #Iranian province of #Tabriz pic.twitter.com/DTVKVIlRLx— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 21, 2022