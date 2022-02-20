На вопрос, предусматриваются ли контакты с азербайджанскими депутатами, Карапетян сказала: «В тех институциональных форматах, в которых депутаты Армении общаются с парламентариями всех стран, в том числе азербайджанскими депутатами, когда ездят в командировки, естественно, институциональное присутствие в данном формате будет и в этот раз. Другого ожидать невозможно».

Депутаты Таир Миркишили и Солтан Мамедов прибыли в Ереван для участия в заседании комитета Парламентской ассамблеи Евронест, заявила депутат парламента фракции «Гражданский договор» Марина Карапетян, передают армянские СМИ.

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Во вторник, 22 февраля, в столице Армении пройдут заседания комитета Парламентской ассамблеи Евронест, в которых примут участие азербайджанские депутаты. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Как заявили в парламенте, мероприятие посетят члены азербайджанской делегации в ПА Евронест Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

Депутаты озвучат позицию азербайджанской стороны по вопросам, которые будут обсуждаться на заседаниях.