Парламент Армении отказался осуждать Шушинскую декларацию
В Национальном собрании Армении проходит заседание Постоянной комиссии по иностранным делам, в повестку которого включен один вопрос фракции «Армения».
Оппозиционная фракция предлагала парламенту Армении принять закон, осуждающий ратификацию парламентами Азербайджана и Турции Шушинской декларации и содержащиеся в ней пункты, сообщает «Грапарак».
Однако члены правящей партии «Гражданский договор» единогласно отвергли принятие законопроекта.