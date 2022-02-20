Россия заявила о массированном обстреле со стороны Украины

Согласно сообщениям российских СМИ, в представительстве луганских сепаратистов заявили, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки 63 раза обстреляли населенные пункты в зоне ответственности "ЛНР", в результате чего погибли два мирных жителя. Также утверждается, что в результате удара украинских военных были поражены четыре жилых дома.

В "ДНР" заявили, что вооруженные силы Украины якобы обстреляли в понедельник из крупнокалиберных минометов и гранатометов село Петровское, выпустив по нему 60 боеприпасов, а также село Старомихайловка, выпустив по населенному пункту 14 мин. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один военный. Еще один военный получил тяжелые ранения, двое – контужены.

В "ДНР" также заявили, что украинские силовики обстреляли две школы в Донецке. В целом же, утверждают в Донецке, украинские военные выпустили по "ДНР" 730 единиц боеприпасов за сутки.