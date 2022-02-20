Когда ждать нефть дороже $100
В интервью Boolmberg Рассел Харди, генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Vitol, прогнозировал рост цен на нефть выше $100 за баррель в следующие шесть-девять месяцев, передает "Прайм".
"Цены на нефть могут быть установлены на длительный период выше $100 за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, в этом году мир установит новые рекорды по спросу. Рынок станет более тесным, к концу 2022 года ежедневное потребление значительно превысит уровни до пандемии", — заявил Харди.
По его словам, это стало результатом скачка цен на нефть, который подпитывает инфляционный всплеск.
Касательно нефтепродуктов, Vitol прогнозирует снижение потребления бензина в США примерно на 400 тысяч баррелей по сравнению с февралем 2019 года: "Мы по-прежнему думаем, что на это влияет работа из дома. Люди не едут на станцию, они не едут на работу".
"При этом предложение нефти на рынке растет, но не так быстро, как нужно потребителям. ОПЕК+ постепенно увеличивает добычу, а ядерная сделка с США может позволить Ирану добывать дополнительно 1 млн баррелей в день, но эти поставки уже учтены во второй половине года", - отметил Харди.