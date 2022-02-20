Когда ждать нефть дороже $100

В интервью Boolmberg Рассел Харди, генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Vitol, прогнозировал рост цен на нефть выше $100 за баррель в следующие шесть-девять месяцев, передает "Прайм".

"Цены на нефть могут быть установлены на длительный период выше $100 за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, в этом году мир установит новые рекорды по спросу. Рынок станет более тесным, к концу 2022 года ежедневное потребление значительно превысит уровни до пандемии", — заявил Харди.

По его словам, это стало результатом скачка цен на нефть, который подпитывает инфляционный всплеск.