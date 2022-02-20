Киев: сепаратисты обстреляли позиции ВСУ: ранен военнослужащий

Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

«На Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, вражеские войска 80 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный получил осколочное ранение средней тяжести». Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерии калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.