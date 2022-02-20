Киев: сепаратисты обстреляли позиции ВСУ: ранен военнослужащий
«На Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, вражеские войска 80 раз открывали огонь по украинским позициям. Один военный получил осколочное ранение средней тяжести». Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба ООС.
Раненый военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Отмечается, что обстрелы велись из артиллерии калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За текущие сутки на Донбассе зафиксировано 8 нарушений с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.