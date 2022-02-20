Ильхам Алиев принял спецпредставителя Евросоюза фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает официальный сайт главы государства.