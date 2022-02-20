МИД Азербайджана: Армения выступает с заявлением, поощряющим межнациональную рознь
Мы решительно осуждаем заявление Министерства иностранных дел Армении, поддерживающее незаконное решение от 20 февраля 1988 года и положившее начало агрессивному сепаратизму радикальных армян Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В нем отмечается, что данное так называемое решение противоречило Конституции СССР, закону об НКАО 1981 года, а также всем другим соответствующим нормативно-правовым актам.
«Поддержка Арменией армянских сепаратистов и осуществление ею агрессивной политики исходя из своих территориальных притязаний к Азербайджану привели к тому, что часть территорий АР около 30 лет находилась под военной оккупацией, подвергалась кровавым этническим чисткам на этих землях, нарушению фундаментальных прав миллиона азербайджанцев», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
В документе подчеркивается, что агрессивный сепаратизм, который МИД Армении расценил как «возрождение», привел к широкомасштабной катастрофе в регионе, продолжающейся на протяжении десятилетий. Кроме того, эта ситуация стала на протяжении многих лет серьезным препятствием для развития региона в условиях мира и безопасности.
«В настоящее время, когда в регионе предпринимаются попытки для нормализации отношений между двумя государствами, МИД Армении выступает с заявлением, поощряющим межнациональную рознь, что, с одной стороны, свидетельствует о безответственном поведении этой страны, а с другой - о том, что она еще не извлекла урока из последних событий.
Доводим до сведения МИД Армении, что будущего у такого деструктивного подхода нет», - заключили в ведомстве нашей страны.