МИД Азербайджана: Армения выступает с заявлением, поощряющим межнациональную рознь

Мы решительно осуждаем заявление Министерства иностранных дел Армении, поддерживающее незаконное решение от 20 февраля 1988 года и положившее начало агрессивному сепаратизму радикальных армян Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В нем отмечается, что данное так называемое решение противоречило Конституции СССР, закону об НКАО 1981 года, а также всем другим соответствующим нормативно-правовым актам.

«Поддержка Арменией армянских сепаратистов и осуществление ею агрессивной политики исходя из своих территориальных притязаний к Азербайджану привели к тому, что часть территорий АР около 30 лет находилась под военной оккупацией, подвергалась кровавым этническим чисткам на этих землях, нарушению фундаментальных прав миллиона азербайджанцев», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.