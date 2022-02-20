США подготовили санкции против российских банков

Администрация президента США Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, включающий запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков. Среди них могут оказаться — Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

По сведениям источников, ограничения предусмотрены на случай «вторжения» России на территорию Украины. Собеседники агентства отметили, что данные меры призваны нанести ущерб российской экономике посредством разрыва «корреспондентских» отношений между банками сторон, составляющих основу глобальных денежных потоков.

Вашингтон также намерен задействовать санкции против некоторых российских лиц и компаний посредством включения их в черный список, который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американцами и заморозит их активы в США.