Евросоюз завершил работу над санкциями против России

Работа над санкциями Евросоюза против России завершена, в критической ситуации будет созвана экстренная встреча глав МИД, где они будут представлены, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза.

"Работа над санкциями завершена, они готовы. В критической ситуации, когда придет момент, я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены. Мы готовы это сделать, когда такой момент придет, но мы работаем, чтобы он не настал. Мы поддерживаем любые дипломатические меры, включая проведение внеплановых саммитов и министерских встреч, - любой формат, чтобы сесть за стол переговоров, крайне необходим", - сказал Боррель.