20 февраля в 20:50 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо на то причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Шушакенд Ходжалинского района, а 21 февраля в 01:15 подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района. Об этом сообщили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что в результате принятых подразделениями азербайджанской армии ответных мер обстрел противника был подавлен.