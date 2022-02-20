Иран и Катар встретятся на дне: с чем Ибрагим Раиси летит в Доху оперативный комментарий
Президент Ирана аятолла Ибрахим Раиси отправляется с официальным визитом в Катар. Это будет первый за 11 лет визит такого высокого уровня в Доху, хотя сегодня из всех арабских государств Персидского залива Катар занимает наиболее приемлемую и стратегически важную для Ирана политическую позицию.
С Дохой у Тегерана в последние годы как-то не слишком складывалось. Во время блокады Катара его соседями по Персидскому заливу Иран безоговорочно встал на его сторону и оперативно организовал «воздушный мост», наполнив тем самым полки продовольственных магазинов эмирата. Казалось бы – прекрасный фундамент для дальнейшего развития отношений, но предыдущая иранская администрация этим не воспользовалась.
Сейчас президент Раиси намерен исправить эту ошибку, и настроен он на это весьма серьезно, поскольку партнерство с Катаром в нынешних условиях может приобрести стратегический характер. В «катарском кейсе» иранского президента – увеличение транзитных морских перевозок и количества воздушных рейсов между странами, а также открытие специальной морской линии между Ираном и Катаром.
Но есть и более сенсационное, что, как ожидается, произойдет в Дохе - запуск грандиозного проекта по строительству подводной автострады в Персидском заливе, которая соединит Катар с Ираном напрямую. Предварительные договоренности по этому поводу уже достигнуты – остается только стартовать.
Политических препятствий к этому не существует. Доха организовала для американцев «горячую линию» с Ираном, по которой две страны проводят закрытые консультации по самым деликатным вопросам. Тегеран не скрывает своего удовлетворения тем, что Катар, в отличие от других монархий Залива, не намерен присоединяться к «Договору Авраама» - соглашению между США, Израилем, ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений с еврейским государством, подписанному еще в 2020 году.
К тому же Иран и Катар делят между собой крупнейшее в мире газовое месторождение Северный/Южный Парс. И ссориться им явно невыгодно, а вот развивать сотрудничество будет как нельзя кстати. Кроме того, Тегеран намерен договориться с Дохой еще об одном проекте, который серьезно повысит его роль в регионе – использовать излишки электроэнергии Катара как для собственных нужд, а Ирану электричества явно не хватает, так и для поставок этого ресурса в Пакистан и Афганистан. Что сделает Исламскую республику энергетическим хабом – а это дополнительный и очень серьезный рычаг иранского влияния на ситуацию в регионе.
Правда, на этом пути есть серьезное препятствие. Немецкая «Сименс» при поддержке других европейских компаний в качестве такого хаба рассматривает Афганистан и уже делает на этом направлении определенные подходы к талибам. Тегерану в этих условиях нельзя терять время и крайне важно обойти немцев «на вираже». А это возможно только в том случае, если будет согласие Катара на предоставление излишков электроэнергии и, разумеется, выделение катарских инвестиций для этого проекта.
Первые переговоры иранцев и Катара по этому поводу прошли еще в 2020 году, но пока серьезных подвижек не происходило. Сейчас, в преддверии соглашений по ядерной сделке, ситуация меняется. Та же Германия с энтузиазмом готова работать с Ираном после снятия с него санкций, а Катар, сохраняя хорошие отношения с талибами, вполне способен заручиться их согласием принять иранский проект.
Кроме того, находясь в Дохе, президент Раиси примет участие в саммите лидеров Форума стран-экспортеров газа, который вполне может закончиться сенсационными результатами. Но это уже другая история.