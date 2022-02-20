Икрам Нур, автор haqqin.az 12:43

Президент Ирана аятолла Ибрахим Раиси отправляется с официальным визитом в Катар. Это будет первый за 11 лет визит такого высокого уровня в Доху, хотя сегодня из всех арабских государств Персидского залива Катар занимает наиболее приемлемую и стратегически важную для Ирана политическую позицию. С Дохой у Тегерана в последние годы как-то не слишком складывалось. Во время блокады Катара его соседями по Персидскому заливу Иран безоговорочно встал на его сторону и оперативно организовал «воздушный мост», наполнив тем самым полки продовольственных магазинов эмирата. Казалось бы – прекрасный фундамент для дальнейшего развития отношений, но предыдущая иранская администрация этим не воспользовалась.

Сейчас президент Раиси намерен исправить эту ошибку, и настроен он на это весьма серьезно, поскольку партнерство с Катаром в нынешних условиях может приобрести стратегический характер. В «катарском кейсе» иранского президента – увеличение транзитных морских перевозок и количества воздушных рейсов между странами, а также открытие специальной морской линии между Ираном и Катаром. Но есть и более сенсационное, что, как ожидается, произойдет в Дохе - запуск грандиозного проекта по строительству подводной автострады в Персидском заливе, которая соединит Катар с Ираном напрямую. Предварительные договоренности по этому поводу уже достигнуты – остается только стартовать. Политических препятствий к этому не существует. Доха организовала для американцев «горячую линию» с Ираном, по которой две страны проводят закрытые консультации по самым деликатным вопросам. Тегеран не скрывает своего удовлетворения тем, что Катар, в отличие от других монархий Залива, не намерен присоединяться к «Договору Авраама» - соглашению между США, Израилем, ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений с еврейским государством, подписанному еще в 2020 году.