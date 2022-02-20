Путин срочно созвал Совбез

«Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет заседание Совета безопасности». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, заседание Совбеза начнется в эти минуты. Песков уточнил, что речь идет о большом заседании, а не о регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ.

Ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.