На освобожденных территориях нашли еще 42 мины

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе мероприятий, проведенных агентством с 14 по 19 февраля в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, было обнаружено и обезврежено 27 противопехотных, 15 противотанковых мин и 233 неразорвавшихся боеприпаса.

Всего от мин и боеприпасов очищено 115,8 гектара земли.