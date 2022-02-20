МИД России: о признании «Талибана» речь не идет

О признании Россией талибов речь не идет, Москва выступает за создание коалиционного руководства в Афганистане с участием всех политических сил страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.

"О признании движения "Талибан" речь не идет, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана", - сказал Богданов.