Лавров и Чавушоглу встретятся в Анталье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Анталье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также примет участие в трехсторонней встрече стран-гарантов астанинского процесса по Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра Михаил Богданов на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.

"В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса", - сказал Богданов.