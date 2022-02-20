Азербайджан объявил в розыск Кочаряна и Саргсяна

«Экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск». Об этом заявил начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.

Он подчеркнул, что с февраля 1988 года Кочарян и Саргсян с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами собирали и проводили в Карабахе собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях.

«Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселению азербайджанцев с этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск», - заявил Тагиев.