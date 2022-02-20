«Фейк, цель - дискредитировать президента»: в Казахстане опровергли сведения о счетах Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке и не владеет зарубежной недвижимостью. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами», - написал Уали на своей странице в социальной сети.

Уали также прокомментировал информацию о сыне Токаеве - Тимуре: «Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе».

Пресс-секретарь президента Казахстана отметил, что «эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру».