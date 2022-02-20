Названа сумма материального ущерба от оккупации Ходжалы
Оккупация армянами Ходжалы нанесла государству и гражданам ущерб, по предварительным оценкам, на сумму свыше $170 млн, заявил АПА начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры республики, старший советник юстиции Эмиль Тагиев.
Тагиев отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время местными и международными специалистами подсчитывается ущерб: «Все документы, связанные с возмещением этого ущерба, подготовлены и направлены в международные суды. Кроме того, потерпевшие в индивидуальном порядке обратились в Европейский суд по правам человека».