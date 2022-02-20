Токаев: «После январской трагедии не стремлюсь к реваншу или поляризации»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения верительных грамот иностранным дипломатам заявил, что после прошедших в начале января беспорядков не стремится к реваншу, а важнейшим приоритетом для него является консолидация общества, сообщила пресс-служба главы государства.

"После январской трагедии я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана. Поэтому я выдвинул концепцию нового Казахстана, которая призвана избавиться от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика", - цитирует Токаева ТАСС.

Глава государства отметил, что благодаря твердой воле и коллективной мудрости казахстанцев была предотвращена попытка государственного переворота, а заговорщики и вандалы привлечены к ответственности: "Со своей стороны, моя администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией".