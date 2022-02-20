Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
Во вторник, 22 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Во второй половине дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем - 9-13° тепла. В Баку ночью - 4-6°, днем - 11-13° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 февраля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки, туман. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, в высокогорье до 8° мороза, днем - 5-10° тепла.