«На прошлой неделе Госдума России попросила Путина признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Признанием этих территорий Россия прямо нарушит суверенитет Украины». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, если Россия «признает эти террористические группирования, которые там называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Это уже будет нарушением общепризнанных норм международного права, и это будет означать, что, по сути, это и есть pretext, как говорят на английском языке, для потенциального вторжения через какое-то там введение каких-то миротворцев или чего-то такого, как там они будут это называть», - сказал он.