Министр обороны Украины о возможном признании Россией «ДНР» и «ЛНР» это будет вторжением
«На прошлой неделе Госдума России попросила Путина признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Признанием этих территорий Россия прямо нарушит суверенитет Украины». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, если Россия «признает эти террористические группирования, которые там называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины».
«Это уже будет нарушением общепризнанных норм международного права, и это будет означать, что, по сути, это и есть pretext, как говорят на английском языке, для потенциального вторжения через какое-то там введение каких-то миротворцев или чего-то такого, как там они будут это называть», - сказал он.
В таком случае, считает министр, международное сообщество будет иметь полное право на введение санкций против Москвы, и призвал партнеров Киева опубликовать список санкций в отношении России.
«Даже факт, условно говоря, подписания согласия на признание псевдореспублик - это тоже уже основание включать режим санкций. Но мы убеждены, что санкции для режима Кремля - это угроза. Даже факт обнародования этого списка, какие именно жесткие санкции их ждут, это уже будет способ сдерживания. И мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот перечень, хотя бы его часть», - заявил Резников.
Напомним, на прошлой неделе Госдума России приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».