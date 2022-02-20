«ДНР» заявляет о боях на границе с Россией

Обстановка на Мариупольском направлении резко обострилась, бои идут у границы с Россией, заявил лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин.

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Пушилина.

По его словам, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. Пушилин утверждает, что украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловка, Донецк, Ясиноватая, Коминтерново и Докучаевск.

Также Федеральная служба безопасности сообщила, что в результате попадания снаряда полностью разрушен погранпункт на границе с Украиной в Ростовской области. Здание находилось в 150 м от линии границы. По данным ФСБ, снаряд прилетел с украинской территории. Пострадавших нет.