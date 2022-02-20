Украина исключила Россию из переговоров о поставках газа

Украина ведет переговоры с различными поставщиками газа на следующий отопительный сезон, но среди них России нет, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью "РБК-Украина".

Шурма отметил, что вопрос закупки газа поднимается и обсуждается с различными контрагентами: "Думаю, что в ближайшие месяц-два будет окончательно согласована стратегия по закупке газа и НАК ("Нафтогаз Украины" - ред.) составит сбалансированный портфель долгосрочных и спотовых контрактов, причем из очень разных источников.

Он заверил, что будет найден способ профинансировать покупку газа. "Мы найдем способ профинансировать. Конечно, в приоритете будут коммерческие инструменты - облигации, кредиты или кредиты под финансовые гарантии. Отрабатываем все варианты, а госбюджет - это крайний вариант", - объяснил замглавы офиса президента.