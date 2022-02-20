Бербок обратилась к Путину: «Не играйте человеческими жизнями...»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила действия РФ и призвала Кремль к переговорам.
Ее комментарий перед встречей министров иностранных дел ЕС приводит Spiegel.
Анналена Бербок заявила, что действия российских властей сейчас – "совершенно безответственная игра".
Она отметила, что жизнь огромного количества людей в Донбассе сейчас под большой угрозой, в прифронтовых районах на востоке Украины есть риски проблем с электроснабжением и водой.
"Не играйте человеческими жизнями... Возвращайтесь за стол переговоров, мы ждем вас", - сказала Бербок, обращаясь к Путину.