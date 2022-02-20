Бербок обратилась к Путину: «Не играйте человеческими жизнями...»

Ее комментарий перед встречей министров иностранных дел ЕС приводит Spiegel.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила действия РФ и призвала Кремль к переговорам.

Она отметила, что жизнь огромного количества людей в Донбассе сейчас под большой угрозой, в прифронтовых районах на востоке Украины есть риски проблем с электроснабжением и водой.

"Не играйте человеческими жизнями... Возвращайтесь за стол переговоров, мы ждем вас", - сказала Бербок, обращаясь к Путину.