Министр обороны: Россия пытается окружить Украину войсками

«Россия попытается окружить Украину войсками, а также устроить ряд провокаций для внутренней дестабилизации». Такое мнение озвучил украинский министр обороны Алексей Резников, передает «Интерфакс».

По его словам, среди прочих Киев рассматривал сценарий, если Москва попытается буквально окружить страну войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно аннексированном Крыму.

«Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались от ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить», - сказал Резников.