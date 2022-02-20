Армения должна выполнить свои обещания. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Глава внешнеполитического ведомства отметил активную роль Евросоюза в поддержке миротворческих усилий в регионе, в частности, встречи на высоком уровне, проводимые по инициативе президента Совета ЕС. Говоря о договоренностях, достигнутых на этих встречах, он подчеркнул важность выполнения данных Арменией обещаний, в том числе предоставление информации об около 4 000 азербайджанцах, пропавших без вести в первой Карабахской войне.