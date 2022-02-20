Баку призвал Ереван выполнять свои обещания фото
Армения должна выполнить свои обещания. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Глава внешнеполитического ведомства отметил активную роль Евросоюза в поддержке миротворческих усилий в регионе, в частности, встречи на высоком уровне, проводимые по инициативе президента Совета ЕС. Говоря о договоренностях, достигнутых на этих встречах, он подчеркнул важность выполнения данных Арменией обещаний, в том числе предоставление информации об около 4 000 азербайджанцах, пропавших без вести в первой Карабахской войне.
Министр отметил, что АР высоко оценивает поддержку ЕС в вопросах разминирования освобожденных территорий Азербайджана, а также проводимых там восстановительных работ.
T.Клаар подчеркнул готовность ЕС поддерживать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе. Он отметил, что в рамках визита запланирована встреча с представителями Агентства Азербайджана по разминированию, рассматривается возможность увеличения помощи в данном направлении.
Стороны также обменялись мнениями о завершении переговоров по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном и выразили взаимный интерес в этом вопросе.