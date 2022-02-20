Лукашенко заявил, что готов первым пойти на войну ради защиты Отечества

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности первым пойти на войну, если это надо будет для защиты Отечества.

"Нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если... (надо будет - ред.), я всегда народу открыто это говорю, мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Президент назвал обстановку в Европе "психозом разжигания войны". Беларусь, по его словам, оказалась в эпицентре событий.