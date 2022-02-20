Азербайджан отправил в Россию очередной «Агроэкспресс»

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Со станции Астара сегодня был отправлен в Россию грузовой состав из 20 вагонов по линии «Агроэкспресс». Подключение станции Астара к маршруту ускоренных грузоперевозок «Агроэкспресс» стало очередным шагом по масштабированию сервиса в Азербайджане, а также развитию его возможностей в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом haqqin.az сказали в компании Alliance Logistics.

МТК «Север-Юг» является одним из главных приоритетов в развитии российско-азербайджанских транспортно-экономических связей, и увеличение объемов грузоперевозок вносит значимый вклад в расширение внешней торговли обеих стран. Таким образом, «Агроэкспресс», осуществляя ускоренные поставки сельхозпродукции между двумя странами, стал одним из эффективных инструментов по наращиванию объемов экспорта по маршрутам МТК «Север-Юг». В компании отметили, что в ближайшие дни планируется отправка очередного состава «Агроэкспресс» из логистического центра «Апшерон», расположенного в Баку, также будут продолжены грузоперевозки со станций Астара и Ладжат.