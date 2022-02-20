Азербайджан отправил в Россию очередной «Агроэкспресс»
Со станции Астара сегодня был отправлен в Россию грузовой состав из 20 вагонов по линии «Агроэкспресс».
Подключение станции Астара к маршруту ускоренных грузоперевозок «Агроэкспресс» стало очередным шагом по масштабированию сервиса в Азербайджане, а также развитию его возможностей в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом haqqin.az сказали в компании Alliance Logistics.
МТК «Север-Юг» является одним из главных приоритетов в развитии российско-азербайджанских транспортно-экономических связей, и увеличение объемов грузоперевозок вносит значимый вклад в расширение внешней торговли обеих стран. Таким образом, «Агроэкспресс», осуществляя ускоренные поставки сельхозпродукции между двумя странами, стал одним из эффективных инструментов по наращиванию объемов экспорта по маршрутам МТК «Север-Юг».
В компании отметили, что в ближайшие дни планируется отправка очередного состава «Агроэкспресс» из логистического центра «Апшерон», расположенного в Баку, также будут продолжены грузоперевозки со станций Астара и Ладжат.
Напомним, церемония отправки первого грузового состава в рамках запуска проекта «Агроэкспресс» в Азербайджане состоялась 12 февраля этого года на станции Ладжат. Проект «Агроэкспресс» реализуется компаниями ООО Alliance Logistics и АО «РЖД Логистика» при поддержке Азербайджано-Российского делового совета, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), АО «Росэксимбанк», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «РЖД».
«Агроэкспресс» – специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» по доставке грузов с помощью ускоренных поездов, который позволяет сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике.