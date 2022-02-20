Владимир Путин и Ильхам Алиев подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии

"Двадцать второго февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, будет рассмотрена реализация договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Отмечается, что по итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень.

Напомним, в июне 2021 года между Азербайджаном и Турцией была подписана Шушинская декларация. Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ является аналогичным документом. Работа в связи с этим началась еще в начале 2021 года. Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу в канун Нового года заявлял, что российско-азербайджанские отношения выйдут на качественно новый уровень.