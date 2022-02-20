Байден попросил Макрона о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден обратился с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает", - заявил Байден. Он полагает, что французский президент будет посредником в урегулировании кризиса на Украине.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Путин и Байден приняли предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.