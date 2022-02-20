МВД Украины: Сепаратисты обстреляли город Счастье, горит АЗС, люди в бомбоубежищах видео
«Вражеские силы обстреляли город Счастье Луганской области». Об этом сообщил бывший замминистра внутренних дел, а ныне советник министра Антон Геращенко.
Отмечается, что снаряд попал в автозаправку в районе Луганской ТЭС. АЗС загорелась. Луганская ТЭС остановлена из-за повреждения на всех линиях электропередач. Люди находятся в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома.
«Идет обстрел со стороны оккупированных территорий - 82 и 120-мм минометами», - утверждает Геращенко.