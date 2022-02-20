«ДНР» запросила у России военную помощь
Представитель так называемой «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «республике» нужна военная помощь России.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Басурина ютуб-каналу «Соловьев Live».
Басурин отметил, что им нужна военная помощь: «В первую очередь моральная помощь. Финансовая — тоже я бы не отказался. Военная — тоже необходима. По разным направлениям… Люди, живущие здесь, должны знать, что за их спиной нас никто не предаст, что мы являемся друзьями… Когда люди увидят это — дышать станет легче».