Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандос Сухопутных войск были проведены учебные тренировки. На практических занятиях, приближенных к условиям реального боя, были выполнены различные тактические действия. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как отмечается, коммандос успешно выполнили все поставленные задачи.

Основной целью тренировок, проводимых в ночное и дневное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, является повышение профессионализма и совершенствование практических навыков коммандос, отметили в военном ведомстве.