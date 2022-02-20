В Госпогранслужбе Украины также назвали провокацией и ложью информацию о якобы диверсантах из Украины на территории РФ.

Вооруженные силы Украины опровергают заявления России о попытке прорыва «украинских диверсантов» на территорию РФ. Об этом сообщает «Украина сейчас».

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В Южном военном округе России заявили, что уничтожили пятерых «украинских диверсантов», которые якобы прорывались с территории Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

«К границе России вышла украинская «диверсионно-разведывательная группа». Это произошло в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области. Их обнаружили российские пограничники, которые запросили подкрепление у военных. На месте развернулся бой, во время которого с территории Украины через российскую границу заехали две боевых машины пехоты Украины.

Бронетехника, а также пять членов диверсионной группы были убиты. Во время боя пострадавших со стороны российских военных и пограничников не было», - отмечается в заявлении.