Баку приветствует участие британских компаний в восстановлении Карабаха и Зангезура

Подчеркнув, что достижения, достигнутые в экономической сфере за тридцать лет, вызывают удовлетворение, глава государства отметил, что Великобритания вложила в экономику Азербайджана большой объем инвестиций. Около 600 британских компаний вовлечены в ряд важных проектов и успешно работают в Азербайджане.

В частности, в поздравительном письме Ильхама Алиева говорится, что «Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Великобританией. ...За последние тридцать лет связи между странами динамично развивались в политической, экономической, гуманитарной и других сферах».

Глава азербайджанского государства особо отмечает «прошедшее испытание временем многолетнее стратегическое партнерство в энергетической сфере. Успешное продолжение нашего сотрудничества в энергетической сфере, основа которого была заложена в 1994 году «Контрактом века», и сегодня является проявлением плодотворных деловых связей и взаимного доверия. Наше стратегическое сотрудничество с компанией BP, нашим надежным партнером в нефтегазодобыче, вызывает удовлетворение. Высоко ценится поддержка Соединенным Королевством проекта Южного газового коридора».

В своем послании Ильхам Алиев также отметил, что Баку ценит тесное участие британских компаний в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, а также их вклад в работу по разминированию.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Соединенным Королевством и впредь будет развиваться и расширяться совместными усилиями.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем поздравительном письме отметил, что «в течение последних 30 лет Великобритания и Азербайджанская Республика совместно работали над развитием важного стратегического партнерства. ...С первых дней, когда британские инвестиции были вложены в энергетический сектор Азербайджана, эти связи расширялись и процветали. Инвестиции и торговля продолжают расти, налажены очень тесные образовательные и культурные связи, мы достигаем все более ценного сотрудничества по важным вопросам... Великобритания является и впредь будет устойчивым и оказывающим поддержку партнером Азербайджана».