В школах Армении могут начать преподавать азербайджанский и турецкий языки
Власти хотят включить в программу школ Армении по возможности третий иностранный язык, заявила замминистра по линии дошкольного и школьного образования Жанна Андреасян на пресс-конференции.
Андреасян напомнила, что сейчас во всех школах Армении со 2-го класса проходят русский, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий): "Теперь школы смогут выбирать и третий (при наличии возможностей, которые государство будет обеспечивать). В частности, внимание будет уделено языкам стран региона".
"На основе знаний о соседних странах нужно готовить людей, которые осознают и отстаивают интересы своей страны. Например, в наших учебниках об Иране представлены только исторические сведения, но ничего нет о современности, о том, какая там культура, какое общество и ценности", – отметила замминистра.
По ее словам, это же касается грузинского, а также турецкого и азербайджанского языков, то, не зная обществ этих стран, труднее отстаивать интересы собственного государства, убеждена Андреасян.
Замминистра по линии высшего образования и науки Карен Трчунян, в свою очередь, добавил, что эти знания нужно развивать и в вузах: “Уже сформирована рабочая группа по пересмотру учебных программ регионоведения, в том числе по изучению Турции и Азербайджана на факультетах востоковедения".