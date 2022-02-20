В школах Армении могут начать преподавать азербайджанский и турецкий языки

Власти хотят включить в программу школ Армении по возможности третий иностранный язык, заявила замминистра по линии дошкольного и школьного образования Жанна Андреасян на пресс-конференции.

Андреасян напомнила, что сейчас во всех школах Армении со 2-го класса проходят русский, а также какой-либо другой иностранный язык (английский, французский или немецкий): "Теперь школы смогут выбирать и третий (при наличии возможностей, которые государство будет обеспечивать). В частности, внимание будет уделено языкам стран региона".

"На основе знаний о соседних странах нужно готовить людей, которые осознают и отстаивают интересы своей страны. Например, в наших учебниках об Иране представлены только исторические сведения, но ничего нет о современности, о том, какая там культура, какое общество и ценности", – отметила замминистра.