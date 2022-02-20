Белый дом: Байден встретится с Путиным, если Россия не вторгнется в Украину

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина возможна при условии, что Россия не вторгнется в Украину, но все признаки указывают на готовящееся масштабное нападение, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Когда президент (Франции Эммануэль) Макрон спросил вчера президента Байдена, готов ли он в принципе встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если Россия не вторгнется, конечно, президент Байден ответил: "Да". Но все, что мы видим на местности прямо сейчас с точки зрения размещения российских сил, указывает на то, что они готовятся к масштабной атаке на Украину", - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC.