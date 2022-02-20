Албания вызвала посла России в МИД после слов Лаврова

Посол России в Албании Михаил Афанасьев был вызван в МИД страны после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможном наборе Украиной наемников для участия в конфликте на Донбассе, передает РИА Новости.

Ранее Лавров заявил в интервью, что российская сторона проверяет информацию о том, что в самопровозглашенном Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки на Донбасс для участия в боевых действиях на стороне украинской армии.